Роман Старовойт п'ять років був губернатором Курської області, а в 2024 році обійняв посаду міністра транспорту Росії

Колишнього губернатора Курської області та міністра транспорту Росії, якого звільнили 7 липня через колапс російських аеродромів на тлі дронових атак Романа Старовойта знайшли мертвим у своїй квартирі. Російські телеграм-канали повідомили, що російського посадовця виявили застреленим, а згодом цю інформацію підтвердив слідчий комітет Росії.

За даними російських телеграм-каналів, Старовойт вчинив самогубство, застреливши себе з вогнепальної зброї. Його тіло знайшли у власному помешканні у Підмосков’ї.

Водночас пресслужба слідчого комітету Росії повідомила, що Старовойта виявили в його особистому автомобілі в Одінцовському районному окрузі. Основною версією слідчих є самогубство чиновника.

Зазначимо, що у день його самогубства, 7 липня, російський диктатор Владімір Путін звільнив Старовойта з посади міністра транспорту Росії. Звільнення відбулося на тлі масштабних збоїв у роботі низки російських аеропортів – росіяни були змушені закривати повітряний простір через атаки безпілотників.

До того Роман Старовойт, за даними телеграм-каналів, став фігурантом корупційного провадження. Російські медіа повідомили, що проти цього давав свідчення колишній виконувач обов’язків губернатора Курщини Алєксєй Смірнов – щодо нього також триває слідство, яке стосується справи про розкрадання коштів на будівництві фортифікацій на Курщині.

53-річний Роман Старовойт з 2012 року обіймав посаду голови «Росавтодору», а в 2018 році став заступником голови міністерства транспорту. З 2019 року обіймав посаду губернатора Курської області. У травні 2024 року Путін призначив його міністром транспорту Росії.