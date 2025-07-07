Звільненого через колапс аеропортів міністра транспорту Росії знайшли вбитим
Владімір Путін відправив Романа Старовойта у відставку 7 липня
Колишнього губернатора Курської області та міністра транспорту Росії, якого звільнили 7 липня через колапс російських аеродромів на тлі дронових атак Романа Старовойта знайшли мертвим у своїй квартирі. Російські телеграм-канали повідомили, що російського посадовця виявили застреленим, а згодом цю інформацію підтвердив слідчий комітет Росії.
За даними російських телеграм-каналів, Старовойт вчинив самогубство, застреливши себе з вогнепальної зброї. Його тіло знайшли у власному помешканні у Підмосков’ї.
Водночас пресслужба слідчого комітету Росії повідомила, що Старовойта виявили в його особистому автомобілі в Одінцовському районному окрузі. Основною версією слідчих є самогубство чиновника.
Зазначимо, що у день його самогубства, 7 липня, російський диктатор Владімір Путін звільнив Старовойта з посади міністра транспорту Росії. Звільнення відбулося на тлі масштабних збоїв у роботі низки російських аеропортів – росіяни були змушені закривати повітряний простір через атаки безпілотників.
До того Роман Старовойт, за даними телеграм-каналів, став фігурантом корупційного провадження. Російські медіа повідомили, що проти цього давав свідчення колишній виконувач обов’язків губернатора Курщини Алєксєй Смірнов – щодо нього також триває слідство, яке стосується справи про розкрадання коштів на будівництві фортифікацій на Курщині.
53-річний Роман Старовойт з 2012 року обіймав посаду голови «Росавтодору», а в 2018 році став заступником голови міністерства транспорту. З 2019 року обіймав посаду губернатора Курської області. У травні 2024 року Путін призначив його міністром транспорту Росії.