Польська прокуратура розслідує діяльність компаній групи Control Process у п'яти інвестиційних проєктах на території Польщі

Польське видання Money.pl опублікувало розслідування про діяльність компанії Control Process, яка нині судиться зі Львовом через будівництво сміттєпереробного заводу. Журналісти детально проаналізували п'ять інвестиційних проєктів у різних містах Польщі, де працювали компанії з групи Control Process, та дійшли висновку, що їхні дії мали спільний сценарій. Саме ці епізоди зараз є предметом розслідування Регіональної прокуратури в Лодзі, яка висунула керівникам компанії обвинувачення у спробі шахрайського заволодіння понад 16 млн злотих.

Найдетальніше журналісти описують історію модернізації очисних споруд у місті Яроцин Великопольського воєводства. Про слідства у цій справі ZAXID.NET писав у липні. У 2017 році місцеве комунальне підприємство оголосило тендер на масштабну реконструкцію комплексу з очищення стічних вод. Загальна вартість інвестиції перевищувала 250 млн злотих, половину яких фінансував Європейський Союз. Місцева влада називала майбутній об'єкт унікальним і заявляла, що подібної станції «немає на схід від Амстердама». Вона мала виробляти добрива з осаду стічних вод, генерувати електроенергію та остаточно вирішити проблему смороду від очисних споруд.

Однак, як зазначає Money.pl, реалізацією цього проєкту зайнялася компанія, яка фактично ще не існувала на момент проведення тендеру. Дочірню структуру Control Process EPC Environmental Protection 3 створили вже після оголошення закупівлі, а до Національного судового реєстру Польщі її внесли вже після розкриття тендерних пропозицій. Попри це саме вона стала єдиним учасником торгів і отримала контракт. Статутний капітал новоствореної компанії становив лише 5 тис. злотих.

За даними журналістів, під час тендеру компанія заявила про співпрацю зі словенськими, швейцарськими та бельгійськими партнерами. Водночас замовник згодом стверджував, що жодних юридично обов'язкових договорів із цими компаніями не існувало, а один із працівників пояснив, що йшлося лише про електронні листи із підтвердженням зацікавленості.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Після укладення договору почалися проблеми. Спочатку Control Process захотіла замінити головного проєктувальника, однак запропонований фахівець не відповідав вимогам тендеру. Пізніше компанія представила іншого кандидата, про досвід якого, як стверджує прокуратура, були подані неправдиві відомості. Сам інженер згодом заявив, що документи, в яких було зазначено його участь у низці міжнародних проєктів, компанія передала замовнику без його відома.

Ще одним конфліктом стали відносини із субпідрядником Krevox. Його керівник заявив, що Control Process заборгувала компанії майже 2,8 млн злотих. Коли підрядник припинив розраховуватися, субпідрядник звернувся по оплату безпосередньо до комунального підприємства, посилаючись на механізм солідарної відповідальності замовника.

Паралельно між сторонами виникла суперечка щодо технічної документації. Control Process пропонувала змінити проєктні рішення, пояснюючи це економією коштів, однак після виявлення помилок у власному проєктуванні почала покладати відповідальність за затримку будівництва на замовника.

Журналісти також звертають увагу на лист, який, за даними слідства, віцепрезидент компанії Томаш В. надіслав керівнику субпідрядної організації. У ньому йшлося про можливість без реальної потреби збільшити перелік додаткових робіт, а отримані кошти «ділити навпіл». Саме цей документ прокуратура вважає одним із доказів у кримінальному провадженні.

Окремий епізод розслідування стосується банківської гарантії. Control Process вимагала від замовника гарантію на 88,3 млн злотих. Один із банків погодився її видати, однак для набуття чинності документ мав отримати представник компанії. В останній день відведеного законом строку всі офіси Control Process виявилися зачиненими, хоча, як встановили журналісти, раніше компанія ніколи не припиняла роботу цього дня. Через це гарантію не вручили, після чого підрядник розірвав договір і заявив, що винним у зриві контракту є замовник.

Звинувачення у цій справі висунуто президенту Control Process Войцеху В. та віце-президенту Томашу. Прокуратура й журналісти не розголошують прізвищ обвинувачених, але у відкритих джерелах можна легко знайти інформацію про те, що йдеться про Войцеха В’ятра і Томаша В’ятра.

За інформацією Money.pl, подібний сценарій журналісти побачили й у Ловичі. Там консорціум на чолі з іншою дочірньою компанією Control Process виграв тендер на реконструкцію очисних споруд вартістю понад 74 млн злотих. Після укладення договору компанія надіслала місту понад 160 листів із вимогами змінити технічні рішення та замінити матеріали дешевшими аналогами. Згодом міська влада розірвала контракт, а прокуратура нині вважає, що керівники компанії намагалися незаконно отримати майже 1,8 млн злотих за роботи, яких фактично не виконали.

Загалом, як повідомляє прокуратура, кримінальне провадження стосується п'яти інвестиційних проєктів – у Коло, Ловичі, Яроцині, Мендзижечі та Стараховіце. За версією слідства, компанії групи Control Process під час тендерів подавали неправдиві відомості про субпідрядників і спеціалістів, а після укладення договорів намагалися отримати кошти за роботи, які фактично не були виконані. Загальна сума ймовірної спроби незаконного заволодіння коштами становить 16,3 млн злотих.

Як повідомив журналістам речник регіональної прокуратури в Лодзі, розслідування щодо дій керівників Control Process стосується «спроби схилити органи місцевого самоврядування та інших суб’єктів, які користувалися коштами Операційної програми “Інфраструктура та довкілля” на 2014–2020 роки, до невигідного розпорядження майном шляхом внесення до тендерних пропозицій неправдивої інформації, що вводила в оману [...]. Унаслідок цього укладалися договори на проєктування та будівництво об’єктів, які так і не були зведені».

У кількох містах комунальні підприємства через суди намагаються повернути десятки мільйонів злотих або відшкодувати збитки, а окремі інвестиційні проєкти довелося фактично починати заново вже з іншими підрядниками.

Окремий розділ розслідування присвячений Львову, де Control Process судиться із комунальним підприємством «Зелене місто» через розірвання контракту на будівництво сміттєпереробного заводу. Водночас автори наголошують, що українські документи не підтверджують подання компанією неправдивих відомостей під час львівського тендеру чи виставлення рахунків за роботи, яких вона не виконала. Однак журналісти вбачають схожість між польськими справами та конфліктом у Львові – насамперед у суперечках щодо обсягу робіт, перекладанні відповідальності на замовника та використанні механізму банківських гарантій.

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові стартувало у вересні 2021 року на вулиці Пластовій. Загальна вартість проєкту становить близько 35 млн євро. Фінансування здійснюється за участі ЄБРР, грантових коштів міжнародних донорів, а також співфінансування з бюджету Львівської міської ради. У 2025–2026 роках будівництво заводу опинилося в центрі конфлікту між містом і підрядником через затримки виконання робіт і зрив термінів. Спочатку завод планували запустити ще у серпні 2023 року. Згодом дату перенесли на березень 2024 року. Однак підрядник знову не вклався у терміни і дату перенесли на 30 серпня 2025 року. Потім дату перенесли ще раз – до 4 жовтня 2025 року. 23 березня 2026 року місто офіційно надіслало підряднику повідомлення про розірвання угоди через систематичне невиконання зобов'язань. Зараз справа перебуває у міжнародному арбітражі у Парижі.