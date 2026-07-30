Засуджені рубали та складали деревину на території приватних помешкань

Керівництво колонії на Буковині підозрюють у торгівлі людьми та трудовій експлуатації засуджених. Правоохоронці встановили, що упродовж січня-лютого 2026 року в’язнів використовували для заготівлі дров на приватному підприємстві. Деякі засуджені клали плитку вдома у співробітників в’язниці.

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Про це повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі у четвер, 30 липня. Правоохоронці не називають, в якій саме колонії викрили порушення. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про Сокирянську чоловічу виправну установу № 67.

Під час розслідування поліцейські встановили, що в’язнів возили на підприємство, де вони у січні-лютому рубали й пиляли деревину, завантажували, перевозили та складали її на території приватних помешкань. Під час обшуку в дворі одного зі співробітників установи виявили засудженого, який укладав тротуарну плитку. За версією слідства, його туди направило керівництво колонії.

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Слідство вважає, що засуджених фактично використовували як безоплатну робочу силу в інтересах сторонніх людей. Наразі встановили чотирьох потерпілих, яких залучали до робіт за межами колонії.

За даними ДБР, у такий спосіб начальник колонії намагався налагоджувати особисті зв’язки з різними підприємцями та розв’язувати власні питання. Відмовитися від безоплатної роботи вони фактично не могли, оскільки повністю залежали від адміністрації та побоювалися, що непокора може погіршити умови їхнього перебування в колонії.

29 липня правоохоронці повідомили про підозру начальнику виправної колонії №67 та керівнику дільниці соціальної реабілітації. Їм інкримінують торгівлю людьми, вчинену групою осіб із використанням уразливого стану потерпілих. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Додамо, що за даними Opendatabot, керівником Сокирянської колонії є Геннадій Мартинюк. Він керує установою з 2015 року.