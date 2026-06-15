Внаслідок атаки були пошкоджені мости, які мають важливе логістичне значення для російських військ

На тимчасово окупованій частині Херсонської області після нічної атаки безпілотників були пошкоджені мости, які мають важливе логістичне значення для російських військ. Через це окупаційна влада була змушена перекрити рух на кількох ділянках. Про це у понеділок, 15 червня, повідомив гауляйтер регіону Владімір Сальдо.

За його словами, внаслідок ударів безпілотників знову зазнав пошкоджень міст поблизу Чонгара. Через це рух транспорту в районі пункту пропуску «Джанкой» було повністю зупинено. Крім того, під удар потрапив міст, який сполучає Генічеськ з Арабатською стрілкою. Окупаційна адміністрація також повідомила про припинення руху на цій переправі.

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Раніше повідомлялося, що через пошкодження мостової інфраструктури російські війська вже використовують понтонну переправу в районі Чонгара. Наразі цей напрямок залишається одним із ключових логістичних коридорів, який російські сили використовують для перекидання особового складу, техніки та забезпечення між Кримом і окупованими територіями півдня України.

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Нагадаємо, 10 червня керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України лейтенант Андрій Коваленко заявив про повне знищення Чонгарського мосту Силами оборони.