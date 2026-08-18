Марцін Романовський перебуває у Тирасполі в невизнаному Придністров’ї

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок, 18 серпня, повідомив, що польські та іноземні спецслужби підтвердили інформацію про місцеперебування колишнього заступника міністра юстиції та депутата PiS Марціна Романовського. За його словами, політик із ймовірністю 99% перебуває у Тирасполі в невизнаному Придністров’ї.

«Служби інших держав регіону, з якими ми співпрацюємо, підтвердили інформацію, що пан Романовський на 99% перебуває у Тирасполі», – заявив Туск.

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Прем’єр також розкритикував політичне оточення Романовського, заявивши, що сам факт його можливого перебування у Придністров’ї не потребує додаткових коментарів.

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«Думаю, тут не потрібно жодних коментарів. Сам цей факт є достатнім коментарем не лише щодо пана Романовського, а й усієї політичної формації, яка користувалася послугами таких людей, покривала їх і продовжує покривати», – заявив голова уряду.

Тим часом минулого тижня до Варшавського окружного суду надійшла заява Романовського про надання йому «захисного листа». Такий документ може гарантувати підозрюваному можливість залишатися на свободі та брати участь у судовому процесі за умови виконання визначених судом вимог. Національна прокуратура Польщі вважає, що немає підстав задовольняти заяву Романовського.

Прокуратура Польщі звинувачує Марціна Романовського у скоєнні 11 злочинів, які, зокрема, стосуються його діяльності на посаді заступника міністра юстиції та роботи з Фондом справедливості у 2019–2023 роках.

За версією слідства, Романовський, який представляв партію «Солідарна Польща», а згодом «Суверенна Польща», був причетний до організованої злочинної групи та впливав на проведення конкурсів щодо розподілу коштів Фонду справедливості. Зокрема, прокуратура стверджує, що він вказував підлеглим, які організації мають перемагати у конкурсах на отримання грантів. Також вважають, що Романовський розпоряджався виправляти помилки у заявках ще до їхнього подання та погоджував виділення грошей організаціям, які не відповідали встановленим вимогам.

Серед звинувачень також є привласнення довіреного майна у вигляді коштів на суму понад 107 млн злотих та спроба привласнити ще понад 58 млн злотих. Сам Романовський називав кримінальне провадження «політичними репресіями», він не визнає висунутих проти нього звинувачень.

Нагадаємо, 19 грудня 2024 року стало відомо, що Романовському надали політичний притулок в Угорщині. Однак на початку липня 2026 року, Угорщина скасувала його статус біженця та анулювала проїзні документи.