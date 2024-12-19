Марціна Романовського підозрюють у привласненні 58 млн злотих

Колишній заступник міністра юстиції Польщі у 2019-2023 роках Марцін Романовський втік до Угорщини після звинувачень у корупції та попросив політичного притулку в угорського уряду. Про це у четвер, 19 грудня, інформує радіостанція RMF FM. Угорський уряд задовольнив прохання польського політика про надання притулку.

48-річний Марцін Романовський є підозрюваним у справі привласнення 58 млн злотих Фонду «Справедливість». У четвер, окружний суд Варшави оголосив про видачу європейського ордера на арешт колишнього заступника міністра юстиції, який також є чинним депутатом Сейму від партії «Право і справедливість». 12 грудня прокуратура видала санкцію на арешт політика.

За словами адвоката Романовського, Бартоша Левандовського, «угорський уряд задовольнив клопотання депутата Марціна Романовського і надав йому міжнародний захист на підставі Закону про притулок від 2007 року у зв'язку з діями польського уряду і підпорядкованої йому Національної прокуратури, які порушили його права і свободи».

За словами Левандовського, «наданий угорській владі матеріал у вигляді численних опублікованих постів і заяв представників нинішньої правлячої більшості прямо свідчить про причетність служб до боротьби з членами опозиційних партій». Заява Романовського нібито свідчить, за словами захисника, про те, що «він не може розраховувати на справедливий судовий розгляд у Польщі через політичну заангажованість деяких суддів, які відкрито підтримують нинішнього міністра юстиції».

Левандовський також зазначив, що Романовський вирішив звернутися за міжнародним захистом, щоб «привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації в Польщі і політичних репресій проти опозиційних партій в нашій країні».

У Сеймі Романвського позбавлять усіх виплат

«Депутат польського Сейму, колишній заступник міністра юстиції, звинувачений у розкраданні величезних сум державних коштів, втік від польського суду до Угорщини і отримав там політичний притулок», – почав свій виступ спікер Сейму Шимон Головня у четвер.

Головня заявив, що доручив канцелярії якомога швидше позбавити Романовського усіх виплат.

«Я розумію, що він також обирає угорський спосіб життя. З огляду на його втечу з країни, що означає кричуще порушення депутатської присяги, я доручив керівнику канцелярії і юридичним службам Сейму визначити, як якнайшвидше Польща може припинити виплату депутату зарплати за роботу, з якої він пішов», – додав він.

Реакція МЗС: це ворожий акт до Польщі і Європейського союзу

«Ми вважаємо рішення уряду Віктора Орбана надати політичний притулок пану Романовському, підозрюваному у скоєнні злочину, який розшукується за європейським ордером на арешт, актом, ворожим до Республіки Польща та принципів Європейського Союзу. Ми оголосимо про наші рішення завтра», – коротко прокоментував рішення Угорщини міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Звинувачення у привласненні 58 млн злотих

Прокуратура звинувачує Романовського, який як політик «Солідарної Польщі» (а потім «Суверенної Польщі») був заступником голови Міністерства внутрішніх справ, що курував Фонд справедливості з 2019 по 2023 рік, у скоєнні 11 злочинів, включаючи участь в організованому злочинному угрупованні та організацію конкурсів на отримання грошей з фонду. Злочини полягали, серед іншого, у тому, що він «вказував підлеглим працівникам на суб'єктів господарювання, які мають виграти конкурси на отримання грантів з Фонду справедливості».

Романовський також нібито наказав виправити помилкові заявки до того, як вони були подані, і дозволив присудити гранти організаціям, які не відповідали формальним і матеріальним вимогам. Звинувачення також стосуються «привласнення майна, довіреного підозрюваному, у вигляді грошей на загальну суму понад 107 мільйонів злотих і замаху на привласнення грошей на суму понад 58 мільйонів злотих».

Марцін Романовський називає справу «політичними репресіями» і не визнає звинувачень.