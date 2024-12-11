Бійці Польського добровольчого корпусу, які воюють за Україну від початку війни

Польські політики планують законодавчо внормувати участь польських громадян у війні в Україні проти Росії. Ідею висунула правляча партія Польщі «Громадянська платформа», лідером якої є прем’єр-міністр Дональд Туск, але її підтримує й опозиція. Депутати напрацювали законопроєкт про непокарання добровольців, які захищають свободу і незалежність України. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Досі громадяни Польщі воювали у Збройних силах України в інтернаціональному легіоні територіальної оборони.

«За різними оцінками, це кілька десятків людей. Конкретних даних ми не маємо. Безумовно, найбільший набір був на початку війни у 2022 році, і найбільшою групою були переважно українці з польським громадянством, – розповів депутат від «Громадянської платформи» Павел Суський. – Схожий законопроєкт напрацювали у грудні 2022 року, але він не пройшов: його заблокували у Сеймі. Ми вважаємо, що зараз настав слушний час, з чим погодилася і опозиція».

Скасування покарання для добровольців ще у 2022 році також підтримувала група депутатів «Права і справедливості» (PiS), але тодішній уряд вважав, що це погано сприйме патріотично налаштований електорат, пише RP.

За польським законодавством, вступ до іноземної армії або військової організації без згоди компетентного органу заборонений. Цей злочин карається позбавленням волі до п’яти років (стаття 141 Кримінального кодексу).

Проєкт нового закону передбачає «прощення і звільнення від покарання за злочини і проступки» з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2026 року за вступ до лав Збройних сил України без згоди компетентного органу в Польщі. Виняток становитиме лише участь у війні на стороні Росії проти України. Вербування та участь у групах найманців, які воюють в Україні, а також у групах, підтриманих агресором, буде каратися і надалі.

Громадянин Польщі, який бере участь у бойових діях в Україні, повинен повідомити про це у Міністерство оборони відразу після повернення з фронту письмовою заявою.

«В інтересах Республіки Польща важливо мати інформацію про громадян, які здобули знання, навички та бойовий досвід», – йдеться в обґрунтуванні законопроєкту. Автори наголошують, що документ не заохочує польських громадян до участі в боротьбі України проти російської агресії.

Депутат від партії «Право і справедливість» і член парламентського комітету з питань оборони Пьотр Калета сумнівається, що скасування покарання для всіх добровольців є гарною ідеєю: «Я думаю, що було б краще і розумніше запровадити вивчення кожного конкретного випадку. Оцінювати наміри цієї людини брати участь у бойових діях в Україні, дослідити, чи не вчинила вона чогось поганого».

Заступник голови партії «Конфедерація» Міхал Вавер зазначає, що є потреба в системному вирішенні цього питання: «Існують війни, де участь польських громадян була б бажаною. І йдеться не лише про Україну, але, наприклад, боротьба курдів за незалежність також може розглядатися як така, де варто дозволити полякам брати участь».

Законопроєкт ще оцінюють фахівці. Він набуде чинності одразу після прийняття та підписання президентом.

За інформацією Міжнародного легіону територіальної оборони України, від початку війни в Україні загинули вже 289 іноземних солдатів з 46 країн світу. Серед них було 12 поляків.