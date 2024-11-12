У Польщі підписала контракти зі Збройними силами України перша група добровольців Українського легіону. Про це 12 листопада повідомив «Укрінформ».

Підписання контрактів відбулося 12 листопада в рекрутинговому центрі при генеральному консульстві України в Любліні. Їхню кількість не зазначають, проте представник центру Петро Горкуша відзначив, що понад 600 людей подали заявки на приєднання до легіону.

Відзначимо, що контракт добровольці могли підписати на три роки або до завершення війни. Після цього їх направлять на один із полігонів у Польщі для проходження вишколу.

Формування Українського легіону

Нагадаємо, ще у липні долучитися до Українського легіону виявили бажання сотні українців, які проживають у Польщі.

Однак у вересні стало відомо, що набір добровольців так і не розпочався, попри готовність Польщі почати підготовку українців з 1 серпня. Український дипломат Василь Зварич пояснив, що потрібно укласти технічну угоду, яка визначить ролі Польщі та України у формуванні легіону добровольців. Документ таки підписали на початку вересня під час візиту заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

3 жовтня Міністерство оборони України повідомило, що у польському Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону. Рекрутинговий центр відкрили на базі Консульства України.

На початку листопада стало відомо, що заявки до рекрутингового центру надійшли від українців, які проживають у 30 країнах. Зокрема, у Великій Британії, Ірландії, Канаді, Чехії та США. Проте найбільшу кількість заявок подали саме ті, хто проживає у Польщі. Більшість добровольців – чоловіки, однак 10% заявок надійшло від жінок.