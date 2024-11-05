До Українського легіону у Польщі надійшло понад 500 заявок

До Українського легіону, рекрутинговий центр якого відкрився базі Консульства України у польському Любліні, надійшло понад 500 заявок від добровольців. Про це у вівторок, 5 листопада, повідомив «Укрінформ» з посиланням на представників рекрутингового центру.

Зазначається, що заявки до рекрутингового центру надійшли від українців, які проживають у 30 країнах. Зокрема, у Великій Британії, Ірландії, Канаді, Чехії та США. Проте найбільшу кількість заявок подали саме ті, хто проживає у Польщі. Більшість добровольців – чоловіки, однак 10% заявок надійшло від жінок. Приблизно половина добровольців – це молодь віком до 25 років.

Представник рекрутингового центру розповів, що молоді люди хочуть проходити службу штурмових підрозділах або бути операторами БпЛА. Тоді як старші добровольці обирають посади, які близькі до їхніх спеціальностей у цивільному житті, наприклад у підрозділах матеріального забезпечення. Більшість жінок-добровольців цікавляться медичними професіями, проте є і ті, хто хоче бути снайпером.

Приблизно 80% людей, які подали заявки, раніше не мали військового досвіду та не проходити строкову службу. Представники рекрутингового центру зауважують, що не всі добровольці в підсумку зможуть підписати контракт з ЗСУ, однак така кількість заявок – хороший результат.

Тих добровольців, з якими укладуть контракт, до кінця 2024 року направлять на один із полігонів у Польщі для проходження військового вишколу. Українців навчатимуть інструктори країн НАТО. Контракт можна буде підписати або строком на три роки, або до завершення особливого періоду.

Відповідно до попередніх домовленостей, Україна надасть добровольцям військову форму та медикаменти, а Польща забезпечить озброєння і техніку. Наразі вирішується питання, чи візьме на себе Польща зобов’язання щодо оснащення добровольчого підрозділу технікою та озброєнням для їхнього подальшого відбуття у зону бойових дій.

Нагадаємо, створення Українського легіону – один із пунктів двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Республікою Польща. Угоду 8 липня підписали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві.

Вже 10 липня польські ЗМІ повідомляли, що до українського легіону виявили бажання долучитися сотні українців, які проживають у Польщі. Водночас 11 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що кількість охочих становить кілька тисяч людей.

Однак у вересні стало відомо, що набір добровольців до українського легіону так і не розпочався, попри готовність Польщі почати підготовку українців з 1 серпня. Український дипломат Василь Зварич пояснив, що потрібно укласти технічну угоду, яка визначить ролі Польщі та України у формуванні легіону добровольців. Цей документ підписали на початку вересня під час візиту заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

3 жовтня міністерство оборони України повідомило, що у польському Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону. Рекрутинговий центр відкрили на базі Консульства України. Тоді повідомлялось, що до Українського легіону вже надійшло близько 200 заявок.