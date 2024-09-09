На початку липня оголосили про створення Українського легіону

Польська сторона була готова розпочати підготовку українських добровольців з Польщі та інших країн Європи на своїй території з 1 серпня, утім українська сторона ще не почала набору до Українського легіону. Про це повідомила Dziennik Gazeta Prawna 8 вересня.

Польські журналісти зазначають, що на початку липня під час підписання безпекової угоди з Польщею президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Українського легіону. За підготовку українських добровольців мала б відповідати польська армія.

11 липня у межах саміту НАТО у Вашингтоні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що до лав легіону зареєструвались кілька тисяч українців. Наприкінці липня Василь Зварич, на той момент посол України у Польщі, казав про плани запустити проєкт до початку серпня.

Усупереч заяві Сікорського, офіційний призов до Українського легіону досі не розпочався, а на сайтах українського посольства та консульств немає жодної інформації про офіційний рекрутинг. Видання припускає, що міністра або «ввели в оману», або спрацював «зіпсований телефон».

Зі слів заступника міністра оборони Польщі Павела Залевського, Польща готова була розпочати навчання українських добровольців з 1 серпня і зберігає цю готовність.

«З нашого боку реалізація цього проєкту не потребує особливої підготовки. З 2022 року ми підготували тисячі українських солдатів. На практиці різниця полягає лише в тому, що цього разу це будуть добровольці, які проживають за межами України», – розповів один зі співрозмовників польського видання.

Український дипломат Василь Зварич пояснив, що спочатку має бути укладена технічна угода, яка «деталізує ролі сторін». Такий документ підписали на початку вересня під час візиту заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

У польському Міністерстві закордонних справ на запит журналістів відповіли, що коментуватиме це питання Міністерство оборони Польщі. А відповідальною за організацію та проведення набору буде українська сторона. На час публікації статті в українському Міноборони не надали відповіді, коли почнеться набір добровольців, який орган буде ним займатися і коли можна очікувати відправку першої групи добровольців на навчання.

Створення Українського легіону в Польщі: що відомо

Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Республікою Польща. Згідно з одним із пунктів угоди, у Польщі створять добровольчий легіон з громадян України, які тимчасово проживають у Польщі та інших європейських державах. Президент Володимир Зеленський зазначав, що кожен громадянин України, який вирішить вступити до легіону, зможе підписати контракт зі Збройними силами України.

Згодом 10 липня польські ЗМІ почали повідомляти, що до українського легіону у Польщі готові вступити сотні українських чоловіків, які проживають у Польщі. Водночас 11 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський окреслив кількість охочих вступити до Українського легіону у кілька тисяч. Тоді міністр заявив, що його країна вже почала підготовку першої української бригади з добровольців, які після проходження ротації в Україні зможуть повернутися до Польщі.