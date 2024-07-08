Польща зобов’язується продовжувати підтримувати Україну протягом десяти років

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Республікою Польща, повідомив Офіс президента у понеділок, 8 липня.

Зазначається, що від початку повномасштабного російського вторгнення Польща надала Україні 44 військові пакети різних видів озброєння та боєприпасів на понад 4 млрд євро. Цього року Польща надасть ще декілька пакетів військової допомоги та, відповідно до угоди, зобов’язується продовжувати підтримувати Україну протягом десяти років дії документа. Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Співпраця у військовій та оборонній галузях

Також Польща розгляне можливість передачі Україні не менше як однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 – мінімум з 14 винищувачів. Зазначається, що уперше в безпековій угоді йдеться про створення «українського легіону». Громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах, зможуть пройти підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі.

Угода містить блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні. Також Польща продовжуватиме роботу логістичного хабу POLLOGHUB та використання потенціалу Литовсько-польсько-української бригади задля посилення ЗСУ.

Співпраця у невійськовій галузі

Документ має на меті посилення співпраці в невійськовій сфері, зокрема у розвідці, кібербезпеці, морській та інформаційній безпеці, захисті критичної інфраструктури. Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення й відбудови, прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу України.

Політичне співробітництво містить питання євроінтеграції, реалізації Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків Україні, а також притягнення агресора до відповідальності. Польща чітко підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО, зазначили в ОП.

З повним текстом угоди можна ознайомитись за посиланням.

Загалом Київ уже підписав 21 безпекову угоду у межах декларації про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».

Перелік країн та організацій, з якими Україна уклала безпекові угоди:

Велика Британія;

Німеччина;

Франція;

Данія;

Канада;

Італія;

Нідерланди;

Фінляндія;

Латвія;

Іспанія;

Бельгія;

Португалія;

Швеція;

Ісландія;

Норвегія;

Японія;

США;

Євросоюз;

Естонія;

Литва;

Польща.

До слова, як повідомляла раніше пресслужба Офісу президента, 8 липня Володимир Зеленський і Дональд Туск зустрілись віч-на-віч, а також у розширеному складі за участі делегацій. Головною темою перемовин було продовження оборонної співпраці, підтримки України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Повідомлялось, що політики обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.