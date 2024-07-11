Створення та підготовка українських добровольців у Польщі передбачена двосторонньою безпековою угодою між країнами

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що кілька тисяч громадян уже зареєструвалися для участі в українському легіоні в Польщі. Про це у четвер, 11 липня, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами міністра, у країні вже почали підготовку першої української бригади з добровольців.

«У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити й ротувати своїх земляків, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не бувши належно навченими та екіпірованими», – розповів Сікорський.

Очільник польського МЗС також заявив, що країна займеться навчанням та екіпіруванням, а потім добровольців відправлять в Україну як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації. Він також додав, що «якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад».

Нагадаємо, у двосторонній безпековій угоді між Україною та Польщею, яку уклали 8 липня, передбачається створення та підготовка в Польщі добровольчого легіону з громадян України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах. Раніше повідомлялось, що українців тренуватимуть союзники із Польщі, Литви та інших країн ЄС, а також легіон буде оснащений найкращим обладнанням від українських міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою. Президент Володимир Зеленський зазначав, що кожен громадянин України, який вирішить вступити до легіону, зможе підписати контракт зі Збройними силами України.