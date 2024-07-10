Від початку повномасштабного вторгнення у Польщі пройшли підготовку 20 тис. українських військових

До українського легіону у Польщі, створення якого напередодні анонсував президент Володимир Зеленський, готові вступити сотні українських чоловіків, які проживають у Польщі. Про це повідомляє RMF FM, посилаючись на свої неофіційні джерела в українських дипломатичних установах. Українців будуть тренувати польські військові.

«Сотні українців, які проживають у Польщі, вже висловили бажання приєднатися до цього формування. Ці люди зголосилися, хоча набір до цього формування ще не розпочався. Про її створення у понеділок оголосили у Варшаві президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск», – пише RMF FM.

Зацікавлених українців розмістять у польських підрозділах та нададуть необхідне для навчання обладнання. Детальні плани поки ще напрацьовують, але українці, які зараз живуть у Польщі, найімовірніше, проходитимуть вишкіл на тих військових базах, де вже раніше тренували українських військових, зазначає RMF FM. Від початку повномасштабної війни через такі підрозділи пройшло приблизно 20 тисяч військових.

«За скромними оцінками до легіону можуть приєднатися кілька тисяч українських біженців. Можливо, Польща навчала б й українців, які проживають в інших країнах Європи. Докладаються зусилля, щоб інші країни ЄС також брали участь у витратах на навчання та обладнання. Польська влада переконує партнерів, що підготовка українського легіону є також інвестицією в європейську безпеку», ­– кореспондент RMF FM.

Створення та підготовка військового формування з громадян України, які добровольцями будуть захищати свою країну, – це одне із положень безпекової угоди, яку в понеділок підписали Дональд Туск і Володимир Зеленський.