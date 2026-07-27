Сихівський районний суд Львова виніс вирок військовослужбовцю Олександру К., який самовільно залишив позицію на Сумщині та втратив довірену йому зброю і військове спорядження. Суд призначив йому умовний термін і зобов'язав відшкодувати збитки.

Як йдеться у вироку, інцидент стався 24 серпня 2025 року на Сумщині. За даними слідства, військовослужбовець самовільно залишив позицію, через що втратив довірений йому автомат АК-74, 500 набоїв, п'ять гранат та інше військове спорядження.

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Серед втраченого – бронежилет, шолом, бойовий рюкзак, спальник, тактичні окуляри, розвантажувальна система та інше спорядження. Загальна сума збитків перевищила 767 тис. грн.

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У суді військовий повністю визнав провину. Він просив не позбавляти його волі та зазначив, що планує й надалі проходити військову службу.

Суд визнав Олександра К. винним у втраті зброї, боєприпасів та іншого військового майна в умовах воєнного стану (ч.3 ст. 413 КК України ). Йому призначили два роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на один рік.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов прокуратури та зобов'язав військовослужбовця відшкодувати військовій частині 767 185 грн матеріальних збитків. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів з моменту його проголошення.