З дорожніх знаків хочуть прибрати російські назви з напрямками до російських чи білоруських міст

Латвійський міністр транспорту Ріхардс Козловкіс заявив, що у Латвії можуть замінити дорожні знаки, які вказують на Росію та Білорусь. Про це він повідомив в інтервʼю латвійському агентству LETA, передає Delfi.

На думку міністра, Латвії не потрібні дорожні знаки, які вказують на Росію чи Білорусь. За його словами, у лютому 2026 року його міністерство презентувало пропозицію на громадське обговорення.

Звіт для громадськості передбачала заміну та виправлення дорожніх знаків, які вказують на Росію чи Білорусь, до 30 вересня 2026 року. За словами Козловкіса, доповідь із пропозицією вже готова та направлена до премʼєр-міністра Латвії Андріса Кулбергса.

За даними компанії Latvijas Valsts ceļi, на автошляхах Латвії є 235 інформаційних та вказівних знаків з назвами російських та білоруських населених пунктів.

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Зазначається, що витрати уряду на зміни у дорожніх знаках можуть скласти близько 120 тис. євро. У міністерстві транспорту повідомили, що цю в цю суму також включили додаткові витрати, повʼязані зі змінами в організації руху.