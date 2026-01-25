Сенсорна мережа охоплюватиме кілька тисяч кілометрів кордону

До кінця 2027 року Північноатлантичний альянс планує створити безлюдну роботизовану оборонну зону вздовж кордону з Росією та Білоруссю, а також суттєво посилити там військову присутність і запаси озброєння. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag повідомив бригадний генерал Бундесверу Томас Ловін.

За його словами, такі кроки є відповіддю НАТО на зростання загроз із боку Росії. Запланована концепція отримала назву Eastern Flank Deterrence Line і має стати одним із ключових елементів стримування Росії та Білорусі на східному фланзі Альянсу.

Йдеться про створення багаторівневої оборонної системи, яка поєднуватиме:

сенсори спостереження,

роботизовані наземні платформи,

безпілотники,

автоматизовані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Сенсорна мережа охоплюватиме кілька тисяч кілометрів кордону та включатиме стаціонарні й мобільні радари, оптичні й акустичні датчики, а також дані із супутників, літаків дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, дронів і навіть чотириногих роботів-розвідників. Усі елементи планують об’єднати в єдину цифрову систему управління.

Водночас Ловін наголосив, що попри безлюдний характер такої зони, рішення про застосування зброї залишатиметься за військовослужбовцями, а не автоматизованими системами.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року у Польщі стартував проєкт «Східний щит», у межах якого країна побудує укріплення на кордоні з Росією. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв, що його планують завершити до 2028 року.

У листопаді того ж року стало відомо, що Польща розширить будівництво укріплень у межах проєкту також на територію біля кордону з Україною.