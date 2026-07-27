Чоловік завдав удару одному з представників групи оповіщення

У Вінницькій області чоловік, який перебував у розшуку як порушник правил військового обліку, напав на військовослужбовців групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок інциденту один із військових отримав ножове поранення. Про це у неділю, 26 липня, повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

За інформацією відомства, інцидент стався 25 липня. Під час доставлення чоловіка до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних він почав агресивно поводитися.

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У ТЦК зазначили, що порушник лаявся на адресу військовослужбовців, після чого дістав розкладний ніж і завдав удару одному з представників групи оповіщення. Постраждалому оперативно надали медичну допомогу, його стан оцінюють як задовільний.

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За фактом нападу правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Нападника затримали відповідно до чинного законодавства. Йому інкримінують низку статей Кримінального кодексу України.

«Згідно з чинним законодавством перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, умисне заподіяння тілесних ушкоджень або посягання на життя військовослужбовця може каратися позбавленням волі аж до довічного ув'язнення», – додали у дописі.

Нагадаємо, 13 липня повідомляли, що 52-річного чоловіка госпіталізували після перебування у Кременчуцькому РТЦК та СП із тяжкими тілесними ушкодженнями. Після кількох днів у реанімації він помер. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження та встановлює обставини інциденту.