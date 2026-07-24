Йдеться про 26-річного священника УПЦ МП Іоанна Кузьмінського

Волинський обласний ТЦК та СП прокоментував силове затримання 26-річного чоловіка на одній з вулиць Луцька. Затриманим виявився священник Волинської єпархії УПЦ МП Іоанн Кузьмінський. Про це повідомили на офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ МП. За даними військових, чоловік агресивно поводився, відмовився показувати документи й намагався втекти.

В телеграм-каналі «Волинська служба новин» оприлюднили відео, на якому видно, що кілька військовослужбовців тягнуть по землі чоловіка у цивільному одязі. Він пручається і кричить, а жінка намагається його відбити від військових. Далі чоловіка затягують до буса й авто від’їжджає. Інцидент трапився у четвер, 23 липня, на вул. Шевченка, 13 неподалік центру Луцька.

У Волинській єпархії УПЦ МП повідомили, що затриманий є настоятелем церкви святителя Іоанна Милостивого в селі Любче протоієрей Іоанн Кузьмінський. За словами дружини священника Оксани, його згодом доставили до місцевого військкомату, де він пройшов військово-лікарську комісію, а після цього був направлений на полігон.

Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент у Луцьку, повідомило видання «Волинська служба новин». У центрі комплектування заявили, що громадянин намагався втекти під час перевірки документів, поводився агресивно, відмовився назвати свої дані, але після встановлення особи з'ясувалося, що він підлягає мобілізації.

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Представники Омбудсмана у Волинській області розпочали перевірку цього інциденту. Про це повідомили на офіційній сторінці представництва у фейсбуці. У відомстві зазначили, що чоловіка винесли з приміщення та помістили до службового автомобіля ТЦК та СП, а також повідомили про можливе отримання ним тілесних ушкоджень. Також відправили запити до Територіального управління ДБР у Львові, яке здійснює нагляд за Волинською областю, та до Волинського зонального відділу Військової служби правопорядку для проведення перевірки. Якщо порушення прав людини підтвердяться, то відкриють адміністративні чи кримінальні провадження.