Йдеться про клірика Василя Лісового

У Хмельницькій єпархії Української православної церкви московського патріархату заявили про мобілізацію їхнього клірика та протоєрея. Священника затримали вранці 22 липня в Хмельницькому військовослужбовці ТЦК та СП та повезли у невідомому напрямку. У Хмельницькому обласному ТЦК та СП ZAXID.NET підтвердили мобілізацію клірика УПЦ МП.

Пресслужба Хмельницької єпархії УПЦ МП повідомила в телеграм-каналі у п’ятницю, 24 липня, що мобілізували клірика та протоєрея Хмельницької єпархії УПЦ МП Василя Лісового, який служить в одному з храмів УПЦ МП у Хмельницькому.

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За інформацією єпархії, протоєрей Василій вже пройшов військово-лікарську комісію та був направлений до одного з підрозділів територіальної оборони міста Хмельницького.

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У Хмельницькому обласному ТЦК та СП ZAXID.NET підтвердили, що Василя Лісового мобілізували, і він вже проходить військовий вишкіл і навчання. Священник не мав підстав для відстрочки, тому працівники ТЦК та СП діяли згідно з вимогами чинного законодавства.