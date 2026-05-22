79-річний Василь Фіялко нині є вікарієм Київської митрополії УПЦ МП

Хмельницький міськрайонний суд визнав винним у розпалюванні релігійної ворожнечі митрополита Макарівського Василя Фіялка, який у 2022 році закликав вірян «брати вила, граблі та палки» проти прихильників переходу до ПЦУ. За скоєне священнослужителю призначили два роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку від 18 травня, 22 травня 2022 року митрополит, який тоді очолював Хмельницьку і Шепетівську єпархію УПЦ МП, виголосив проповідь із закликами протидіяти людям, які підтримували перехід храмів до Православної церкви України.

Під час виступу він заявив, що у разі появи таких людей віряни мають «брати вила, граблі, палки і гнати їх у шию». Також він погрожував власним посохом тим, хто приходив переконувати його підтримати перехід до ПЦУ.

Фрагмент проповіді записали на відео, яке 24 травня 2022 року опублікували в інстаграмі. Згідно з висновками суду, висловлювання містили ознаки підбурювання до насильницьких дій та розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У квітні 2023 року синод УПЦ МП звільнив митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія (Василя Фіялка) від керування єпархією. Замість нього призначили архієпископа Віктора Баришівського.

У суді 79-річний обвинувачений, який нині є вікарієм Київської митрополії УПЦ МП, провини не визнав. Він заявив, що не пам’ятає деталей проповіді через давність подій, однак попросив вибачення, якщо когось образив. Також священнослужитель стверджував, що відео могло бути змонтоване або створене за допомогою штучного інтелекту.

Суд відкинув ці аргументи та зазначив, що у травні 2022 року технології ШІ не могли бути використані у такому контексті. Суддя Юрій Демʼянов визнав митрополита винним за ч. 2 ст. 161 КК України (розпалювання релігійної ворожнечі) та призначив два роки позбавлення волі із забороною обіймати керівні посади у релігійних організаціях на той самий строк. Водночас священнослужителя звільнили від реального покарання, замінивши його на іспитовий термін. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.