Рішення про перехід ухвалив протоієрей Роман Лаврук спільно з громадою

У вівторок, 20 січня, релігійна громада села Жилинці Шепетівського району ухвалила рішення вийти з Української православної церкви Московського патріархату та приєднатися до Православної церкви України. Про це повідомила пресслужба Хмельницької єпархії ПЦУ.

Як зазначають у єпархії, відбулася зустріч архієпископа Хмельницького і Шепетівського Павла з настоятелем парафії Святого архістратига Михаїла протоієреєм Романом Лавруком. За її підсумками, священник разом із громадою підтвердили рішення залишити структури Московського патріархату та об’єднатися з ПЦУ.

За даними останнього перепису населення, у селі Жиленці проживає близько 490 людей. Свято-Михайлівський храм у селі був офіційно зареєстрований як парафія УПЦ МП у грудні 2002 року.

Додамо, що у грудні 2025 року релігійна громада села Кузьмин Щиборівської територіальної громади також перейшла з УПЦ МП до ПЦУ.