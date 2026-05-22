Правоохоронці затримали 34-річного майора

На Львівщині викрито посадовця ТЦК, який вимагав хабар за вплив на рішення ВЛК. Про це 22 травня повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Львівський ОТЦК та СП повідомив про ще одне затримання та засудив корупційні правопорушення.

Як вказано у повідомленні, 34-річний майор – тимчасово виконуючиий обов’язки начальника відділення одного з районних ТЦК та СП на Львівщині вимагав від військовослужбовця 500 доларів за вплив на рішення військово-лікарської комісії щодо його придатності до служби у тилових підрозділах, військових вишах, навчальних центрах та інших установах. При цьому, військовий мав законні підстави для проходження служби саме у таких підрозділах за станом здоров’я.

За даними ZAXID.NET, мова про майора Стрийського районного ТЦК та СП.

Посадовець обіцяв «домовитися» з медиками та посприяти ухваленню «потрібного» рішення. У разі відмови платити погрожував створити штучні перешкоди під час проходження ВЛК.

Правоохоронці затримали його одразу після отримання хабаря. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України – зловживання впливом. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а також відсторонив його від виконання службових обов’язків.

Із судового реєстрі відомо, що майору повідомили про підозру 13 травня 2026 року. Водночас Львівський ОТЦК та СП 22 травня повідомив про викриття ще одного військового, якого затримали 19 травня у Львові на проспекті В’ячеслава Чорновола. За даними ТЦК, його затримали під час отримання хабаря за сприяння у вирішенні питання щодо виключення чоловіка з відповідних обліків.

«Львівський ОТЦК та СП повністю сприяє роботі правоохоронних органів та підтримує проведення всебічного і об’єктивного розслідування. Особи, причетні до корупційних правопорушень, мають нести відповідальність згідно з чинним законодавством України. Подібні випадки є неприпустимими, підривають довіру суспільства та шкодять авторитету Збройних Сил України. Будь-які спроби використати службове становище у власних інтересах отримуватимуть жорстку правову оцінку», – повідомили у ТЦК.