Рівненський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію працівника критично важливого підприємства, який мав чинне бронювання. Суд скасував наказ ТЦК про призов та зобов’язав військову частину звільнити чоловіка зі служби.

Як йдеться у рішенні суду від 15 травня, у листопаді 2025 року позивач влаштувався оператором автоматів для виробництва варених ковбас у ТОВ «Стемп». Роботодавець забронював працівника через портал «Дія» до 26 лютого 2026 року, що підтверджувалося даними з «Резерв+» та реєстру військовозобов’язаних.

Наприкінці січня 2026 року підприємство повторно підтвердило статус критично важливого для функціонування економіки та подало працівників на перебронювання.

Попри це, 7 лютого 2026 року військовослужбовці ТЦК доставили чоловіка до центру комплектування, після чого його мобілізували до військової частини на посаду водія-машиніста екскаватора у механізований батальйон.

Позивач стверджував, що не перебував у розшуку та не порушував правил військового обліку. Це також підтвердила відповідь поліції, яку долучили до матеріалів справи.

Суддя Катерина Недашківська дійшла висновку, що мобілізація відбулася з порушенням вимог законодавства. Вона визнав протиправними дії ТЦК щодо доставлення та мобілізації чоловіка, скасувала наказ про призов і наказ військової частини про зарахування до особового складу.

Крім того, військову частину зобов’язали звільнити чоловіка зі служби та виключити його з списків особового складу.