Рівненський окружний адміністративний суд задовольнив позов місцевого жителя, який оскаржив свою мобілізацію. Суд визнав протиправними дії ТЦК, скасував наказ про призов та зобов’язав військову частину виключити чоловіка зі списків особового складу.

Як зазначено у рішенні суду від 14 травня, 5 лютого 2026 року працівники ТЦК зупинили чоловіка у дворі його будинку та доставили до військкомату. Позивач стверджував, що йому не пояснили підстав затримання, військовослужбовці не склали відповідного протоколу та не надали можливості скористатися правом на захист.

За словами чоловіка, на той момент він перебував на лікарняному та мав офіційний виклик до ТЦК лише на 23 лютого 2026 року для уточнення військово-облікових даних.

Позивач також заявив, що представники ТЦК не дозволили йому надати медичні документи та пройти повторний медогляд. Натомість, за його словами, вони використали попередній висновок військово-лікарської комісії, який не відповідав актуальному стану його здоров’я.

Водночас представники ТЦК заявили у суді, що чоловіка визнали придатним до військової служби, а жодних заяв про відстрочку чи скарг він не подавав. У військовій частині також просили відмовити у задоволенні позову, пояснивши, що зарахували мешканця Рівненщини до особового складу на підставі документів, отриманих від ТЦК.

Суд встановив, що 5 лютого позивача доставили до приміщення ТЦК, а вже наступного дня мобілізували до військової частини. Водночас слідчий суддя Сарненського районного суду окремою ухвалою зобов’язував ТЦК надати пояснення щодо правових підстав затримання чоловіка.

Дослідивши матеріали справи, суддя Сергій Борискін повністю задовольнив позов. Він визнав протиправними дії ТЦК, скасував наказ про мобілізацію та зобов’язав військову частину виключити солдата зі списків особового складу.