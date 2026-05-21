Депутату повідомили про підозру за незаконне переправлення людей через держкордон

Офіс генпрокурора у четвер, 21 травня, повідомив про оголошення підозри депутату Харківська міська рада у справі щодо організації незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Про це пише

За даними слідства, депутат міськради VIII скликання діяв у змові з 28-річним барменом одного з місцевих закладів. Разом вони нібито організували схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України.

Для конспірації фігуранти використовували месенджер, де обговорювали деталі надання послуг. Йшлося, зокрема, про оформлення фіктивних медичних документів, бронювання та організацію виїзду за межі країни. Слідство встановило, що у лютому 2026 року бармен запропонував своєму знайомому незаконно виїхати до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Маршрут мав проходити через Київ та Одеську область.

Вартість такого трансферу фігуранти оцінили у 17 тис. доларів. Гроші планували отримати через криптовалютний гаманець. Наприкінці березня правоохоронці затримали бармена під час спроби отримання грошей.

Наразі депутату повідомлено про підозру за незаконне переправлення людей через державний кордон України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 20 травня повідомляли, що за махінації в системі «Шлях» правоохоронці оголосили підозри двом підприємцям із Закарпаття. Їм вдалося переправити через кордон кілька десятків ухилянтів.