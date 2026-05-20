Бойову частину дрона дістали зі стіни 24-поверхового будинку

У ніч на середу, 20 травня, росіяни завдали дронового удару по Одесі. Один з ворожих безпілотників врізався у стіну житлової багатоповерхівки на рівні 15-го поверху, проте не здетонував. Його вручну знешкодили працівники поліції та ДСНС, повідомили у пресслужбах ДСНС та поліції Одеської області.

За даними рятувальників та правоохоронців, внаслідок російської атаки 50-кілограмова бойова частина дрона Shahed влетіла в 24-поверховий будинок, проте не здетонувала. Вибухівка, яка застрягла у стіні будинку, загрожувала місцевим мешканцям, тож поліція та ДСНС провели унікальну операцію з її знешкодження на висоті 15-ти поверхів.

«Рятувальники розгорнули колінчатий підйомник, здатний дістати до верхніх поверхів. Працювати довелося в умовах обмеженого простору та постійного ризику. У люльку підйомника піднявся начальник вибухотехнічної служби Нацполіціі Одещини. На висоті 15-го поверху, балансуючи над прірвою, він крок за кроком вручну розрядив та вилучив бойову частину “шахеда” зі зруйнованої стіни», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Після спуску вибухівки дрона фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту провели сканування на наявність небезпечних речовин та радіаційного фону. Після того піротехніки завантажили бойову частину та підривач до спецавто, яке мінімізує ризики вибуху під час транспортування. У пресслужбі ДСНС повідомили, що залишки дрона знищать у спеціально відведеному місці.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня Росія масовано атакувала кілька українських міст. Під удар потрапили Одеса, Харків, Дняпро та Конотоп. Внаслідок атак є поранені та загиблі.