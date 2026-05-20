Вартість позашляховика – понад 3 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, якими користується посадовець ГУ ДПС у Закарпатській області. На час справи суд арештував Toyota Land Cruiser чиновника вартістю 3,3 млн грн.

Як повідомили в НАЗК у середу, 20 травня, йдеться про держінспектора Ужгородського відділу по роботі з податковим боргом, який у 2023 році купив Toyota Land Cruiser і оформив на близьку родичку.

«Фактично автівкою користувався податківець. Окрім цього, на його рахунки у 2021–2025 роках надійшло понад 845 тис. грн від третіх осіб. Ці кошти також мають ознаки необґрунтованого активу», – зазначили в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

За даними реєстрів суду та НАЗК, йдеться про інспектора ГУ ДПС у Закарпатській області Івана Плешинця, який зазначив у декларації, що з 2023 року користується Toyota Land Cruiser 2022 року випуску, власницею якого є Оксана Плешинець.

Вартість позашляховика – 3,3 млн грн. Проаналізувавши доходи і видатки інспектора та членів його сім’ї, НАЗК встановило, що посадовець не міг у законний спосіб купити цю автівку.

Справу про визнання необґрунтованими активів податківця розглядає Вищий антикорупційний суд. На час її розгляду Toyota Land Cruiser арештували.