Шевченківський районний суд Львова оштрафував 17-річного школяра, який під час комендантської години їздив містом за кермом автомобіля, не маючи водійських прав.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент стався 20 квітня цього року, близько 00:25 на вул. Творчій. Підліток керував автомобілем Ford Cougar, не маючи посвідчення водія. Порушення зафіксували поліцейські, які склали адміністративний протокол. У матеріалах справи також є відеозапис події та рапорт правоохоронців.

У судовому засіданні неповнолітній, у присутності брата, повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати.

Шевченківський районний суд встановив, що хлопець є неповнолітнім, однак на момент правопорушення досяг 17-річного віку, тому підлягає адміністративній відповідальності на загальних підставах за керування транспортом без посвідчення водія. В результаті суд оштрафував 11-класника львівської школи №97 на 3400 грн. Також з нього стягнуть судовий збір у розмірі 665 грн. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту її проголошення.

