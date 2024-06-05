Підлітка зупинили на вулиці Івана Франка

У вівторок, 4 червня, патрульні зупинили автомобіль BMW, оскільки той порушив правила дорожнього руху. За кермом авто був 14-річний хлопець. У пресслужбі патрульної поліції Львівської області розповіли, що на місце викликали батька неповнолітнього водія.

«На вулиці Івана Франка патрульні зупинили водія автомобіля BMW за порушення вимог дорожнього знаку "вʼїзд заборонено" та за рух смугою для громадського транспорту. На місце події викликали батька 14-річного юнака і склали на нього протокол», – повідомляють патрульні.

Протокол стосується вчинення неповнолітніми адміністративного правопорушення (ч. 3 ст. 184 КУпАП). Батькові підлітка загрожує штраф.

Нагадаємо, що суд на 1700 грн оштрафував львів'янина Степана Дусика, який посадив за кермо BMW 9-річну доньку. Чоловік у квітні 2024 року опублікував відео, на якому хизувався, як його донька керує автомобілем. Завдяки цьому відео чоловіка знайшла поліція.