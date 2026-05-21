Автентичний зразок бойової хоругви виготовили Музей шведської армії та шведські майстри

Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького. Створений вручну шведськими майстрами артефакт отримав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час його візиту до Королівства Швеція. Про це ввечері 20 травня повідомила пресслужба МЗС України.

«Ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини. Зі шведською колегою Марією Стенергард ми домовилися про це ще торік в Ужгороді, і я дякую їй за втілення цих домовленостей», – сказав Сибіга.

Він додав, що ця подія продовжує втілення важливої ініціативи президента Володимира Зеленського з повернення історичних постатей, артефактів і спадщини.

У МЗС України нагадали, що після битви під Берестечком 1651 року оригінальна хоругва була втрачена. Пізніше, під час Північної війни, реліквія потрапила до Швеції як військовий трофей і зберігається тут століттями.

