Суд Міжнародного фінансового центру «Астана» підтвердив рішення арбітражного трибуналу у справі проти «Газпрому»

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з «Газпрому» 1,4 млрд доларів на користь «Нафтогазу», яке раніше ухвалив Міжнародний арбітражний трибунал. Це перше публічне рішення іноземного суду у цій справі, повідомив у середу, 20 травня, голова групи «Нафтогаз» Сергій Корецький.

Суперечка навколо угоди щодо транспортування природного газу тривала з 2022 року. Згідно з її умовами, «Нафтогаз» організовував транзит російського газу через територію України до завершення дії контракту 1 січня 2025 року.

Через дії окупаційних військ у травні 2022 року транзит через точку «Сохранівка» став неможливим, але Україна продовжувала надавати послуги з транзиту через пункт «Суджа». Водночас «Газпром» відмовився повністю оплачувати передбачені угодою послуги, через що «Нафтогаз» відповідно до регламенту Міжнародної торгової палати ініціював арбітражне провадження у Швейцарії.

У червні трибунал визнав, що «Газпром» відповідальний за невиконання платіжних зобов’язань, та зобовʼязав його погасити заборгованість разом із відсотками. Російська компанія намагалася оскаржити це рішення, проте у березні 2026 року найвищий судовий орган Швейцарії підтвердив чинність арбітражного рішення.

Вже у травні суд Міжнародного фінансового центру «Астана» визнав рішення трибуналу дозволив примусове виконання арбітражного рішення щодо стягнення близько 1,4 млрд доларів з «Газпрому».

«Це перше публічне іноземне судове рішення, яке дозволяє примусове виконання даного арбітражного рішення в окремій юрисдикції», – зазначив Корецький.

У пресслужбі «Нафтогазу» додали, що інтереси української сторони у провадженні в Казахстані представляли радники юридичних фірм Disputes та Wikborg Rein.