Чорний дим над Сизранню 21 травня

Уранці четверга, 21 травня, ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у російській Сизрані, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Губернатор Самарської області РФ В’ячеслав Федорищев близько п’ятої ранку (04:00 за київським часом) попередив про загрозу атаки безпілотників у регіоні. Згодом в області тимчасово призупинили роботу аеропортів.

Пізніше Федорищев заявив, що внаслідок атаки на Сизрань загинули двоє людей, також є постраждалі. Він не уточнив кількість потерпілих та місце, де вони отримали поранення.

Жителі Сизрані писали, що чули понад десять гучних вибухів, після яких у місті спалахнула пожежа. За словами очевидців, загорілась одна з установок переробки нафти на Сизранському НПЗ.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Українське військове командування наразі не коментувало наслідки атаки на РФ.

У Росії заявили про збиття 121 українського безпілотника над російськими регіонами, анексованим Кримом та над акваторією Каспійського моря.

АТ «Сизранський нафтопереробний завод» – одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури ПАТ «Роснєфть». Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та іншу продукцію. Щороку завод переробляє від 7 до 8,5 млн тонн нафти.