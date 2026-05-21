У російській Сизрані після атаки дронів загорівся НПЗ
Влада Самарської області повідомила про двох загиблих у Сизрані
Уранці четверга, 21 травня, ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у російській Сизрані, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.
Губернатор Самарської області РФ В’ячеслав Федорищев близько п’ятої ранку (04:00 за київським часом) попередив про загрозу атаки безпілотників у регіоні. Згодом в області тимчасово призупинили роботу аеропортів.
Пізніше Федорищев заявив, що внаслідок атаки на Сизрань загинули двоє людей, також є постраждалі. Він не уточнив кількість потерпілих та місце, де вони отримали поранення.
Жителі Сизрані писали, що чули понад десять гучних вибухів, після яких у місті спалахнула пожежа. За словами очевидців, загорілась одна з установок переробки нафти на Сизранському НПЗ.
Українське військове командування наразі не коментувало наслідки атаки на РФ.
У Росії заявили про збиття 121 українського безпілотника над російськими регіонами, анексованим Кримом та над акваторією Каспійського моря.
АТ «Сизранський нафтопереробний завод» – одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури ПАТ «Роснєфть». Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та іншу продукцію. Щороку завод переробляє від 7 до 8,5 млн тонн нафти.
Раніше завод уже зазнавав атак безпілотників – зокрема 18 квітня там виникли два осередки займання після удару БпЛА.
До слова, 20 травня стало відомо, що після українських ударів зупинилися майже всі великі НПЗ у центрі Росії. Сукупна потужність НПЗ, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 млн тонн на рік.