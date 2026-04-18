Пожежа на Новокуйбишевському НПЗ, 18 квітня 2026 рік

У ніч та вранці суботи, 18 квітня, російські регіони та анексований Крим зазнали атаки ударних безпілотників. Ціллю дронів стали нафтобази, нафтопереробні заводи, а також морські порти, повідомили моніторингові телеграм-канали.

За попередніми даними Exilenova+, у Сизрані Самарської області внаслідок атаки загорівся резервуарний парк Сизранского НПЗ. Також є ймовірність, що на підприємстві спалахнули більше двох зон.

Дим над російською Сизранню (Фото Exilenova+)

Місцеві жителі у соцмережах також повідомляли про атаку на підприємство. Раніше українські безпілотники атакували Сизранський НПЗ у листопаді та грудні 2025 року.

АТ «Сизранський нафтопереробний завод» – одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури ПАТ «Роснєфть». Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази тощо. На рік Сизранський НПЗ переробляє від 7 до 8,5 млн тонн нафти.

Раніше вранці суботи також було атаковано АТ «Новокуйбишевський нафтопереробний завод» у Самарській області. Губернатор російського регіону В’ячеслав Федорищев підтвердив удари по промислових підприємствах Новокуйбишевська та Сизрані.

За даними OSINT-проєкту «КіберБорошно», у результаті атаки БпЛА уражено резервуарний парк підприємства – до трьох резервуарів.

Новокуйбишевський НПЗ – один із ключових нафтопереробних заводів «Роснєфті» у Самарській області, потужністю 8,8 млн тонн на рік. Завод забезпечує паливом як цивільний ринок, так і потреби російської армії.

Також вночі зафіксували влучання по нафтобазі в Тихорєцьку Краснодарського краю РФ. Тихорецька нафтобаза є важливим російським перевалочним вузлом трубопровідної логістики. До гасіння пожежі залучили 56 одиниць техніки, заявили в оперативному штабі регіону.

Влада Ленінградської області повідомила про займання у порту Висоцьк на Балтійському морі, до складу якого входить нафтовий термінал.

В анексованому Криму після атаки БпЛА виникла пожежа на нафтобазі в мікрорайоні Козача Бухта у Севастополі.

«Горить резервуар із залишками палива. За попередньою інформацією, займання сталося через збитий БпЛА (...) Площа пожежі невелика. Ніхто з людей не постраждав», – заявив російський окупаційний глава анексованого Севастополя Михайло Развожаєв.

Як заявило міноборони країни-агресора, протягом минулої ночі російська ППО нібито перехопила 258 українських безпілотників над 11 регіонами РФ, над акваторіями Азовського та Чорного морів та анексованим Кримом.

Доповнено о 13:05. Генштаб ЗСУ доповів про результати роботи Сил оборони цієї ночі.

Після атаки дронів зафіксували пожежі на нафтопереробних заводах «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі «РПК-Высоцк “Лукойл-2» у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції «Тихорєцк» у Краснодарському краї.

Усі об’єкти залучені до забезпечення Збройних сил РФ. Масштаби завданих збитків уточнюються, кажуть у відомстві.

Окрім того, уражень зазнала низка місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.

ЗСУ били по розташуванню ремонтних підрозділів ворога в Мангуші та Графському на Донеччині, а також в Токмаку Запорізької області.