Федоров заявив, що Україні вже вдалося значно сповільнити просування російських військ

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що одним із ключових чинників уповільнення наступу російських військ стало відключення системи Starlink, а також активне застосування middle strike-дронів. Про це він розповів у четвер, 21 травня, під час зустрічі з журналістами.

За словами Федорова, після відключення Starlink для російської армії у лютому 2026 року окупанти так і не змогли знайти повноцінну альтернативу. Це дало українським бійцям критичну перевагу на полі бою.

Ще одним важливим фактором він назвав розвиток напрямку middle strike-дронів. За словами Федорова, Україна свідомо зробила ставку на цей тип озброєння та активно нарощувала закупівлі. Міністр зазначив, що удари по оперативній глибині суттєво впливають на бойові можливості російської армії.

«Уже помітна закономірність: що більше знищують ворога на оперативній глибині, то менше штурмових дій відбувається на фронті», – пояснив він.

Федоров також додав, що Україні вже вдалося значно сповільнити просування російських військ та поступово перехоплювати ініціативу на полі бою. За його словами, втрати ворога під час просування продовжують зростати. Якщо у жовтні Росія втрачала 67 військових на 1 км2 просування, то у січні цей показник зріс до 165, у лютому – до 244, у березні – до 254, а у квітні становив 179 військових.

Нагадаємо, 20 травня головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що від початку 2026 року російська армія втратила у війні проти України понад 141,5 тис. військових, із яких більш як 83 тис. – безповоротні.