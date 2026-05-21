Понад тисячу дрогобичан взяли участь у встановленні національного рекорду України – найбільша кількість автентичних вишитих рушників, представлена на одній локації. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. У четвер, 21 травня, у День вишиванки у Дрогобичі на Львівщині під час заходу організатори зафіксували 1713 унікальних старовинних та сучасних автентичних рушників, які принесли учасники. Як зазначила керівниця Національного реєстру рекордів України, кожен представлений рушник вирізнявся своєю неповторністю – без жодного повтору. У візерунках гармонійно поєдналися сакральна геометрія, рослинні орнаменти Бойківщини та Галичини, а також автентичні техніки вишивки, характерні для різних регіонів України.

