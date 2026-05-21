На Закарпатті викрили групу шахраїв, які намагалися переоформити та продати нерухомість громадянки Азербайджану. Шахраї намагалися заволодіти двома квартирами та паркомісцем загальною вартістю понад 21,3 млн грн. Про це у четвер, 21 травня, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як йдеться в повідомленні, до шахрайської схеми з продажу нерухомості входило п’ятеро киян, які намагалися незаконно переоформити та продати нерухомість громадянки Азербайджану. Зазначається, що жінці належать дві квартири та паркомісце в Ужгороді та Києві. Загальна вартість майна, яким намагалися заволодіти зловмисники, перевищує 21,3 млн грн.

Зокрема, до схеми були причетні працівник київського комунального підприємства, його співмешканка, син, який працює в правоохоронних органах, та двоє спільників. За інформацією правоохоронців, кияни підробили довіреності від нотаріуса з Монако та намагалися через підконтрольну компанію переоформити на себе нерухомість іноземки. За цією схемою шахраї вже встигли привласнити майно в Ужгороді. Проте завершити махінацію з квартирою у Києві та продати її вони не змогли, оскільки прокурори наклали арешт на нерухомість.

Під час обшуків у підозрюваних у Києві, Київській області та Чернігові правоохоронці вилучили техніку, телефони, підроблені документи, печатки та інші докази.

Затриманим повідомлено про підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі від 5 до 11 млн грн.