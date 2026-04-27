Учасники схеми використовували сувенірні купюри, які імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 грн

Правоохоронці затримали шахраїв, які легалізовували підроблені купюри через банкомати в Мукачеві, Сваляві та Хусті. Загальна сума завданих банку збитків становить майже 2 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 27 квітня, учасники схеми використовували спеціально виготовлені сувенірні купюри, які імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 грн. Зовні вони були схожі на справжні, що дозволяло вводити в оману банкоматні системи під час внесення готівки.

Шестеро мукачівців систематично поповнювали рахунки через банкомати, у низці випадків операції проводилися серіями – по кілька транзакцій поспіль протягом кількох хвилин. Після зарахування коштів на рахунки, шахраї оперативно знімали вже реальні гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки для подальшого виведення. Для конспірації використовували як власні банківські рахунки, так і рахунки сторонніх осіб.

«Гроші вносили у різних торгових центрах та відділеннях банків, іноді – кілька разів на день. За одне поповнення на рахунок вносили від 30 до 200 тис. грн. Загалом, упродовж березня задокументовано десятки таких транзакцій, здійснених через 4 банкомати. Загальна сума завданих банку збитків становить близько 1,93 млн грн», – розповіли правоохоронці.

Під час 10 обшуків на території Мукачева та району вилучили банківські картки, мобільні пристрої та інші докази.

Підроблені купюри в обіг не потрапили, фахівці банку усунули вразливість банкоматів. Після виявлення схеми програмне забезпечення оновили, а також посилили механізми перевірки банкнот, що унеможливлює подібні маніпуляції в майбутньому.

Зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

П’ятьом підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативами застав до 2 млн грн, залежно від їх ролі у схемі. Ще одній мешканці Мукачева суд визначив нічний домашній арешт. Ухвали суду щодо розміру застави одному із затриманих і нічного арешту прокуратура оскаржила.