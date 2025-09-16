Шахраї виманили у подружжя державні виплати, які родина зберігала, очікуючи на повернення сина

На Закарпатті розслідують шахрайську схему, від якої постраждало подружжя пенсіонерів. Аферисти виманили у батьків військовополоненого майже 3 млн грн, обвинувачуючи їх у співпраці з РФ та придбанні вибухівки. Правоохоронцям вдалося повернути пенсіонерам гроші.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 16 вересня, син потерпілих перебуває у російському полоні майже три роки. Шахраї виманили у його батьків державні виплати, які родина зберігала, очікуючи на повернення сина.

Усе розпочалося з того, що влітку 2025 року мати військового купила в інтернеті медикаменти. Після отримання посилки на її телефон почали надходити повідомлення про нібито нові відправлення, яких вона не замовляла. Згодом почалися дзвінки від невідомих, які залякували пенсіонерку, стверджуючи, що проти неї відкрито кримінальне провадження.

«Шахраї звинувачували її у співпраці з ворогом та придбанні вибухонебезпечних речовин. Також вимагали задекларувати всі заощадження, погрожуючи проблемами з податковою. Наприкінці серпня жінку примусили вийти на відеозв’язок. Під сильним психологічним тиском зловмисники змусили її передати “кур’єру” 1,95 млн грн та 25 тис. доларів», – зазначили у поліції.

Правоохоронці розпочали розслідування, встановили спроби шахраїв вивести гроші на закордонні рахунки та заблокували їх подальший рух. Завдяки цьому вдалося повністю повернути родині всі втрачені заощадження.

Наразі триває розслідування за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.