Про нову підозру 41-річному чоловіку повідомили у тюрмі, де він відбуває покарання за інший злочин

Поліція Закарпаття викрила 41-річного голову профспілки, уродженця Дніпропетровщини, який привласнив понад 2 млн грн. Зазначається, що його нещодавно вже засудили до семи років позбавлення волі за розповсюдження наркотиків. Чоловік раніше працював у правоохоронних органах. Про це у п’ятницю, 12 вересня, повідомили у поліції Закарпатської області.

Поліцейські встановили, що, перебуваючи на посаді голови однієї з профспілкових організацій, підозрюваний незаконно заволодів грошима профспілки й використовував їх у власних інтересах. Йдеться про понад 2 млн грн, які мали бути спрямовані на соціальні програми для членів об’єднання.

«Зокрема, кошти призначалися на соціальну допомогу, організацію відпочинку та культурних заходів, фінансування лікування та реалізацію інших програм, передбачених статутом», – йдеться в повідомленні.

У п’ятницю, 12 вересня, в приміщенні установи виконання покарань, де він відбуває попередній термін, чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.