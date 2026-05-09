Екссуддя Тандир отримав підозру за махінації з квартирами померлих
Також у справі фігурують керівник підрозділу ДВС Мін'юсту, двоє адвокатів та двоє цивільних
Київська міська прокуратура оголосила підозру шістьом учасникам злочинної групи, яка незаконно заволоділа квартирами померлих українців. Серед фігурантів справи, ймовірно, є обвинувачений у загибелі нацгвардійця на блокпості колишній суддя з Київщини Олексій Тандир.
Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко з посиланням на дані слідства, учасники схеми підшуковували квартири померлих або людей, які тривалий час були відсутні, щоб оборудку не викрили одразу. Для заволодіння житлом фігуранти виготовляли підроблені документи на нерухомість, оформлюючи її на підставних людей. Перед цим на таких «боржників» нібито оформлювали фальшиві договори позики на мільйони гривень.
У результаті право власності на квартири переходило до учасників злочинної організації або пов’язаних із ними людей. Надалі нерухомість перепродавали, а покупці могли не знати про її незаконне походження.
«Серед підозрюваних – колишній голова одного із судів Київщини, який раніше був обвинувачений у смертельній ДТП на блокпосту, керівник підрозділу Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, двоє адвокатів та ще двоє цивільних», – написав Кравченко.
Слідчі встановили, що група встигла заволодіти п’ятьма квартирами у Києві та Одесі. Ще одну квартиру, за даними правоохоронців, учасники схеми не встигли переоформити.
Усім фігурантам уже повідомили про підозру. Чотирьом із них інкримінують участь у злочинній організації, шахрайство, вчинене повторно злочинною організацією в особливо великих розмірах, а також закінчений замах на шахрайство (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України). Двоє інших підозрюються у створенні злочинної організації.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Зокрема, екссуддю, який, за версією слідства, ухвалював необхідні рішення для реалізації схеми, взяли під варту без права застави.
Традиційно правоохоронці не називають імен фігурантів, однак із матеріалів справи випливає, що йдеться саме про Олексія Тандира, колишнього голову Макарівського районного суду, якого також обвинувачують у смертельному наїзді на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпості у травні 2023 року. Експертизи довели, що суддя перебував за кермом пʼяним та їхав зі швидкістю 100 км/год.
Наприкінці травня того ж року Святошинський суд Києва обрав для 43-річного Олексія Тандира запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
20 листопада 2023 року родина загиблого нацгвардійця подала до суду заяву про арешт майна Олексія Тандира. Однак підозрюваний в перерві між судовими засіданнями встиг розлучитися з дружиною та поділити майно. 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира. Суд залишив у СІЗО суддю Олексія Тандира й арештував його майно, що на його банківському рахунку. В арешті квартири й паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.
У серпні 2024 року Вища рада правосуддя звільнила Олексія Тандира з посади судді через «вчинення істотного дисциплінарного проступку».
У січні 2026 року стало відомо, що після понад двох років тримання під вартою Тандир відсудив в України 2 100 євро компенсації. Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що українські суди неправомірно продовжували його арешт без альтернативи застави та не розглядали інші запобіжні заходи.
Невдовзі суд дозволив Тандиру вийти з СІЗО під заставу в 119 млн грн. Проте після призначення застави Тандир заявив, що не має можливості внести таку суму.
У лютому 2026 року апеляційний суд ухвалив рішення зменшити розмір застави для Тандира у шість разів – до 19 млн 968 тис. грн.