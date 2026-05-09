Колишнього суддю взяли під варту без права застави

Київська міська прокуратура оголосила підозру шістьом учасникам злочинної групи, яка незаконно заволоділа квартирами померлих українців. Серед фігурантів справи, ймовірно, є обвинувачений у загибелі нацгвардійця на блокпості колишній суддя з Київщини Олексій Тандир.

Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко з посиланням на дані слідства, учасники схеми підшуковували квартири померлих або людей, які тривалий час були відсутні, щоб оборудку не викрили одразу. Для заволодіння житлом фігуранти виготовляли підроблені документи на нерухомість, оформлюючи її на підставних людей. Перед цим на таких «боржників» нібито оформлювали фальшиві договори позики на мільйони гривень.

У результаті право власності на квартири переходило до учасників злочинної організації або пов’язаних із ними людей. Надалі нерухомість перепродавали, а покупці могли не знати про її незаконне походження.

«Серед підозрюваних – колишній голова одного із судів Київщини, який раніше був обвинувачений у смертельній ДТП на блокпосту, керівник підрозділу Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, двоє адвокатів та ще двоє цивільних», – написав Кравченко.

Слідчі встановили, що група встигла заволодіти п’ятьма квартирами у Києві та Одесі. Ще одну квартиру, за даними правоохоронців, учасники схеми не встигли переоформити.

Усім фігурантам уже повідомили про підозру. Чотирьом із них інкримінують участь у злочинній організації, шахрайство, вчинене повторно злочинною організацією в особливо великих розмірах, а також закінчений замах на шахрайство (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України). Двоє інших підозрюються у створенні злочинної організації.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Зокрема, екссуддю, який, за версією слідства, ухвалював необхідні рішення для реалізації схеми, взяли під варту без права застави.