Більше тисячі прихильників пройшли 24 км

У Чернівецькій області поліція склала адміністративні протоколи на організатора та співорганізаторів хресної ходи з Чернівців до Банченського чоловічого монастиря УПЦ МП, що відбулася 20-21 травня.

Про пішу щорічну ходу прихильників УПЦ МП повідомили в телеграм-каналі СПЖ. Зазначили, що до хресної ходи доєдналися не лише священнослужителі, але й чоловіки, жінки та діти. Віряни йшли через села Остриця та Цурень.

Під час дії воєнного стану будь-які хресні ходи в Україні забороненні. Речниця поліції Буковини Кароліна Маришева повідомила ZAXID.NET, що правоохоронці дійсно зафіксували факт організації хресної ходи вірян УПЦ МП та склали на організаторів адміністративні протоколи за ст. 185 з позначкою 1 КУпАП (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). Санкція статті передбачає штраф 450 грн.

Додамо, що такі хресні ходи прихильники УПЦ МП влаштовують щороку. Лише у 2023 році ходу зупинили на половині шляху до Банченського монастиря, і в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП зазначили, що перенесуть її на 2024 рік.

У травні СБУ провело обшук в будинку зятя митрополита УПЦ МП Лонгина (Михайла Жара), який раніше керував Банченським монастирем, депутата Чернівецької обласної ради Василя Онофрея. Причину обшуків у СБУ поки що не розголошують і жодної підозри не оголосили.