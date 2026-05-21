Правоохоронці викрили схему постачання неякісних продуктів військовим

Правоохоронці викрили схему постачання неякісної їжі для військових на передову. Збитки оцінюють у 71 млн грн. Про це у четвер, 21 травня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, схему організували двоє підприємців-постачальників та колишній виконувач обовʼязків директора департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. Посадовець Міноборони під час укладання договорів на постачання добових польових наборів продуктів для ЗСУ не вказав, що їх обовʼязково мають перевіряти на якість.

Своєю чергою постачальники підробляли документи про якість товарів, а під час комплектування змішували якісні продукти з простроченими та відправляли все в одному наборі. Таким чином одне підприємство поставило військовим неякісних сухпайків на 62,5 млн грн, ще одне – на 8,6 млн грн.

«На передовій таку “гастрономію” не оцінили і почали масово скаржитися. Судові товарознавчі експертизи підтвердили: харчі справді не відповідали стандартам якості та безпечності», – повідомив Руслан Кравченко.

Наразі постачальникам оголосили підозри у заволодінні грошима, службовому підробленні та введенні в обіг небезпечної продукції. Колишньому посадовцю Міноборони інкримінують недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 9 січня правоохоронці повідомили про викриття схеми з постачання ЗСУ неякісних мін та привласнення авансів. Збитки оцінюють у майже 3 млрд грн. 12 січня суд обрав для трьох фігурантів запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.