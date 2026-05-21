Олександр Прокопенко перебуває у відставці з 2024 року

Національне антикорупційне бюро проводить службову перевірку після того, як колишній суддя Верховного Суду Олександр Прокопенко переоформив квартиру на свого сина – детектива Бюро Богдана Прокопенка – незадовго до отримання підозри у хабарництві. Про це НАБУ повідомило у четвер, 21 травня,

У середу, 20 травня, адвокатка Тетяна Козаченко, покликаючись на декларацію детектива, написала, що Олександр Прокопенко, якому у вівторок оголосили підозру в хабарництві, за три дні до цього переоформив квартиру на сина – детектива НАБУ Богдана Прокопенка.

Йдеться про квартиру в Києві площею 127 м2 та паркомісце, вартість яких оцінюють у 1,6 млн грн. Раніше детектив НАБУ проживав у цій квартирі разом із дружиною безкоштовно та декларував це. За словами Козаченко, 16 травня нерухомість офіційно перейшла у власність Богдана Прокопенка. Вже 19 травня НАБУ оголосило підозру Олександру Прокопенку у справі про хабарництво.

У Бюро заявили, що детектив не входив до слідчої групи, яка займалася розслідуванням корупції у Верховному Суді, та не мав доступу до матеріалів справи. Водночас у НАБУ повідомили про початок службового розслідування для перевірки обставин переоформлення майна.

Також стало відомо, що у день вручення підозри директор НАБУ Семен Кривонос підписав постанову про арешт цієї нерухомості. Відповідне клопотання вже направили до суду.

Що відомо про корупційну справу у Верховному Суді

У травні 2023 року НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми у Верховному Суді, до якої, за даними слідства, було причетне керівництво суду.

Одним із головних фігурантів справи став тодішній голова Суду Всеволод Князєв, якого викрили на отриманні хабаря у розмірі 3 млн доларів. Справа стосується судових рішень на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Жеваго придбав підприємство ще у 2002 році, однак згодом колишні акціонери намагалися через суд оскаржити договір купівлі-продажу 40,19% акцій комбінату. Спочатку суд відмовив у задоволенні позову, однак у 2022 році апеляційна інстанція скасувала це рішення та визнала договір недійсним. Пізніше справу розглянув Верховний Суд, який у квітні 2023 року залишив за Жеваго право власності на 40% акцій Полтавського ГЗК. Слідство вважає, що це рішення могло бути ухвалене після підкупу суддів.

19 травня 2026 року НАБУ та САП оголосили нові підозри у справі. За даними джерел ЗМІ, підозри отримали судді Великої палати Верховного Суду Ігор Желєзний, Ірина Григорʼєва, Жанна Єленіна, а також колишній суддя Олександр Прокопенко, який перебуває у відставці з 2024 року.