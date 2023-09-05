У травні 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже 3 млн доларів

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою суддю Верховного суду Всеволода Князєва, але зменшив альтернативу у вигляді застави з 75 до 55 млн грн. Таке рішення 31 серпня ухвалив слідчий суддя ВАКС, повідомляє сайт «Бабель».

«Клопотання захисника підозрюваного (Всеволода Князєва – ред.) про зміну запобіжного заходу задовольнити частково. Зменшити розмір застави, визначений підозрюваному ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11 липня 2023 року, як альтернативний запобіжний захід з 75 000 000 гривень до 55 000 000 грн», – йдеться в резолютивній частині ухвали.

Як відомо, антикорупційний суд продовжив до 8 вересня арешт Князєва. Альтернативою йому визначили 75 млн грн застави. Водночас захисник судді подав клопотання про зміну запобіжного заходу.

Як інформував ZAXID.NET, НАБУ і САП викрили колишнього голову, суддю Верховного суду Всеволода Князєва в одержанні 2,7 млн доларів хабара. За версією слідства, ці кошти він отримав через посередника-адвоката Олега Гардецького. Саму ж неправомірну вигоду надав український олігарх Костянтин Жеваго за ухвалення Верховним судом рішення на його користь щодо купівлі ним 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

18 травня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави.

31 травня Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу Князєву до 75 млн грн, водночас залишила його під вартою.