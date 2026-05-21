Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи для пʼятьох фігурантів справи про прикриття діяльності порноофісів у трьох областях. Про це у четвер, 21 травня, повідомили в Офіс генерального прокурора.

Суд відправив під варту пʼятьох підозрюваних з можливістю внесення застави. Для фігурантів визначили такі розміри застав:

начальнику ГУНП в Івано-Франківській області Сергію Безпальку – 7 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимиру Яцюку – 5 млн грн застави;

першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП у Тернопільській області Андрію Ткачику – 5 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП у Житомирській області Іллі Гулеватому – 1 млн 164 тис. грн застави;

водію заступника міністра внутрішніх справ України Володимиру Воробею – 8 млн грн застави.

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 травня Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили про викриття корупційної схеми в системі Національної поліції, пов'язаної з прикриттям порноофісів у трьох регіонах України.

За даними слідчих, четверо посадовців територіальних підрозділів поліції в обмін на щомісячні хабарі у розмірі 20 тис. доларів забезпечували роботу порноофісів, де виготовляли та розповсюджували через інтернет відеоконтент еротичного та порнографічного характеру. Мережа діяла в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях, а посередником між поліцейськими та працівниками порноофісів був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ. Водію за посередництво щомісяця сплачували 5 тис. доларів.

Поліцейським оголосили підозри в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 368 КК України).

Водію інкримінують підбурювання та пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України).

Ввечері того ж дня стало відомо, що посадовців Нацполіції відсторонили від займаних посад, а водія заступника міністра МВС – звільнили.