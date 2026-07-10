Богдан Руднічок є кліриком Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП

У місті Володимир на Волині мобілізували клірика УПЦ МП Богдана Руднічка. У Володимир-Волинській єпархії заявили про викрадення священнослужителя та закликали вірян молитися за нього. Водночас речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук повідомила ZAXID.NET, що чоловік не мав відстрочки чи бронювання.

Про мобілізацію Богдана Руднічка у середу, 8 липня, повідомили на фейсбук-сторінці Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП. У дописі зазначили, що клірик «був викрадений 7 липня орієнтовно о 12:00 біля власного будинку в місті Володимир».

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В єпархії додали, що інцидент стався, коли священнослужитель повернувся додому після богослужіння, а нині він перебуває на полігоні в Рівненській області.

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За словами речниці Волинського обласного ТЦК та СП Уляни Кравчук, 7 липня під час проведення заходів оповіщення священник, побачивши групу військовослужбовців, намагався уникнути спілкування. Згодом він усе ж надав свої документи на законну вимогу військовослужбовців.

Під час перевірки в реєстрі «Оберіг» з'ясувалося, що Богдан Руднічок підлягає мобілізації, оскільки не має права на відстрочку чи бронювання.

«Громадянина було запрошено до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. За результатами медичного огляду його визнали придатним до служби та направили до військової частини, відповідно до вимог чинного законодавства», – повідомила Уляна Кравчук.