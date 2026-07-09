Будівництво храму УПЦ зупинили через відсутність документів

У селі Нічогівка Луцького району призупинили будівництво храму УПЦ МП. Тимчасова контрольна комісія Волинської обласної ради відреагувала на звернення місцевих жителів, які заявили, що культову споруду зводять без необхідних дозвільних документів. Про це у середу, 8 липня, повідомило «Суспільне».

Місцевий житель Петро Чміль розповів журналістам, що будівництво розпочали як тимчасову споруду, однак, за його словами, на ділянці зводять саме храм.

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Настоятель храму ПЦУ в Нічогівці отець Петро Лущинський зазначив, що близько семи років тому 95% жителів села перейшли до Православної церкви України. За його словами, лише невелика частина вірян залишилася в УПЦ і після пожежі в приватному будинку, де вони проводили богослужіння, почала будувати новий храм.

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«Вони почали зводити нову будівлю, так званий їхній храм... Наше село стало осередком Московського патріархату, адже весь округ перейшов до ПЦУ, і навколишні села стали їздити сюди, збиратися до їхньої громади», – сказав священник.

Парафія ПЦУ звернулася до тимчасової контрольної комісії Волинської облради з питань виконання рішень щодо утвердження української церкви. Членкиня комісії Юлія Вусенко повідомила, що у зверненні йшлося про будівництво без необхідних документів.

За її словами, комісія вирішила звернутися до Колківської селищної ради з вимогою припинити можливі порушення. Водночас селищний голова Олександр Палінкевич розповів, що у громаді ще раніше почали перевіряти законність будівництва.

«Відсутні відповідні документи на землю та початок будівельних робіт. Були спроби поновити ці роботи, однак жителі села виступили проти. На місце виїжджали представники поліції та селищної ради. Станом на сьогодні будівництво зупинене», – зазначив посадовець.

Юристка Ольга Кудрицька пояснила, що для будівництва культової споруди земельна ділянка повинна мати відповідне цільове призначення, а забудовник – отримати дозвіл від Державної інспекції архітектури та містобудування ще до початку робіт.

Речниця Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук зазначила, що наразі ознак правопорушень на території будівництва не було, як і звернень від жителів села Нічогівка.

Настоятель місцевої громади УПЦ Андрій Геналюк не відповів на дзвінки журналістів. Також «Суспільне» звернулося із запитами до Волинської єпархії УПЦ та Державної інспекції архітектури та містобудування, щоб зʼясувати, чи отримував забудовник необхідні дозвільні документи.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, схожа ситуація виникла у селі Залізниця Камінь-Каширського району. Там під виглядом приватної забудови почали зводити храм УПЦ МП за кошти парафіян і місцевих підприємців.