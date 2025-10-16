У селі на Волині на пожертви людей почали будівництво нового храму УПЦ МП

У селі Залізниця Камінь-Каширського району під виглядом приватної забудови зводять нову церкву УПЦ МП. За словами місцевих жителів, гроші на будівництво жертвують парафіяни та підприємці. Про це повідомив 15 жовтня волинський центр журналістських розслідувань «Сила правди».

Наприкінці 2023 року громада церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Залізниця Камінь-Каширського району офіційно перейшла з підпорядкування Московського патріархату до Православної церкви України.

За словами старости Залізницького округу Любові Михальчук, церква Покрови Пресвятої Богородиці – архітектурна пам’ятка і спеціалісти Луцького краєзнавчого музею мали провести оцінку майна. Проте прихильники УПЦ заблокували вхід до храму та з ломами не допускали комісію.

«Рік ми не могли туди потрапити. Документи були в травні на руках, а зайшли тільки в кінці грудня. Після того, як ключі від церкви передали, прийшло до мене на роботу десь 40 людей. Кричали, що в усьому винна я, бо вони не мають де Богу молитися», – розповіла Любов Михальчук.

Так, частина селян, яка проголосувала за перехід до ПЦУ, продовжила ходити на богослужіння у старий храм Покрови Пресвятої Богородиці. Решта парафіян досі вважає себе підпорядкованою УПЦ МП і почала молитися в хаті, що належить місцевій мешканці Любові Масюк. Нині там богослужіння відвідує близько 200 людей.

За інформацією журналістів, кілька місяців тому віряни УПЦ МП почали будівництво нового храму на ділянці, що належить місцевій жительці Валентині Кисель. Згідно з реєстром будівельної діяльності, там зводять не церкву, а приватне житло з господарськими спорудами.

«Люди звернулися до нас з проханням… Багато людей. Та хата нікому не потрібна, а ми живемо в іншому районі. І я кажу, будь ласка, хочете, хай Бог приймає вашу молитву. Тільки документально ця ділянка на мене записана, нею займаються мої діти», – пояснила Валентина Кисель.

За словами мешканців Залізниці, зводити храм почали на пожертви парафіян. Левова інвестиція – нібито гроші місцевих підприємців Василя Дудка та Андрія Швайка. Проте вони цю інформацію заперечили.

Додамо, що станом на вересень 2025 року на Волині діє 644 парафії Православної церкви України та 503 – Української православної церкви Московського патріархату. Процес переходу громад УПЦ в ПЦУ почався після отримання останньою Томосу у 2019 році. Цей процес помітно активізувався після повномасштабного вторгнення – близько 80 церковних громад приєдналися до ПЦУ.