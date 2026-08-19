Ірина Мудра

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади заступниці голови Офісу президента Ірину Мудру. Про це йдеться в опублікованому 19 серпня указі президента.

«Звільнити Мудру Ірину Романівну з посади заступника керівника Офісу президента України», – йдеться в указі.

Ірина Мудра обіймала посаду заступниці голови Офісу президента з 29 березня 2024 року.

Зазначимо, звільнення Ірини Мудрої відбулося на тлі спецоперації НАБУ «Форест Гамп», в межах якої відбулися обшуки у заступниці голови ОП. Справа стосується легалізації отриманих злочинним шляхом 150 млн грн, які внесли як заставу для ексміністра Германа Галущенка.

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На плівках НАБУ, оприлюднених 19 серпня, фігурує заступниця голови Офісу президента, яка бере участь в обговореннях щодо внесення застави за експосадовця. Також на записах розмов заступниці голови ОП згадувалася «підготовка наступника» голови САП Ігоря Клименка.

Окрім Мудрої НАБУ провели обшуки в ексдепутата Максима Микитася, нардепа Вадима Столара та голови наглядової ради банку «Сенс банк» Миколи Гладищенка.

Детальніше про перебіг операції НАБУ «Форест Гамп» читайте за посиланням.