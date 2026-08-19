У пресслужбі НАБУ пообіцяли оприлюднити деталі спецоперації згодом

У середу, 19 серпня, НАБУ оголосило про проведення спецоперації з викриття злочинної організації під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів. За даними НАБУ, до складу організації також входили високопосадовці Офісу президента України.

НАБУ повідомило, що проводить спецоперацію спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

«НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

За даними пресслужби НАБУ, операція отримала назву «Форест Гамп» та спрямована на ліквідацію високорівневої корупції. Антикорупційні органи оприлюднили відео з фрагментами розмов учасників схеми.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Доповнено 11:03. У пресслужбі НАБУ повідомили, що під час обшуків у межах операції антикорупційні органи виявили документ із планом антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

«У ньому – комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Серед очікуваних ефектів цієї комунікації: «ТСК позиціонується як центральний орган довіри» та «президент виходить з лінії вогню». Нагадаємо, ТСК створюють з-поміж народних депутатів України, які мають здійснювати розслідування з питань, які становлять суспільний інтерес.

У кого проводять обшуки

Імен фігурантів антикорупційні органи не вказали. Водночас народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що обшуки проводять у заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої. Посадовиця відповідає в ОП за судово-правову реформу, створення спеціального трибуналу для Росії та впровадження механізму компенсації збитків від російської агресії.

Ірина Мудра

За даними джерел «Української правди», окрім Мудрої, обшуки також проводять у нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара. Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у справі про злочинну організацію може фігурувати «дуже відомий забудовник» та чинний депутат із забороненої ОПЗЖ.

Вадим Столар

Доповнено об 11:12. За даними «Української правди», наразі Вадим Столар перебуває за межами України.

Доповнено об 11:26. Вадим Столар на своїй сторінці у фейсбуці підтвердив, що НАБУ проводить слідчі дії у нього вдома. Він заявив, що відкрито співпрацює з представниками бюро та не створює перешкод у слідстві.

Джерела ZN.UA у правоохоронних органах також повідомили, що фігурантом справи також є колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась. За словами співрозмовників медіа, у справі також фігурують чиновники міністерства юстиції та представники «Сенс банку».

Максим Микитась

На своїх сторінках у соцмережах політики не коментували слідчі дії.

Доповнено о 10:56. «Економічна правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що антикорупційні органи проводять обшуки в офісі наглядової ради «Сенс банк». Зокрема, слідчі дії проводять у голови наглядової ради банку Миколи Гладищенка. За даними «ЕП», у пресслужбі банку ані підтвердили, ані спростували обшуки.

Микола Гладищенко

Журналісти нагадали, що раніше «Сенс банк» фігурував у розшифровках так званих «плівок Міндіча» у справі про корупцію в українській енергетиці. На одному з фрагментів фігуранти обговорювали призначення членів наглядової ради банку до ухвалення відповідного рішення Кабміном та Нацбанком.

Новина доповнюється...